Ремонт погнал в вечер: почему количество учеников второй смены в Туле резко выросло

Министерство образования Тульской области обнародовало статистику по организации учебного процесса в регионе на 2026–2027 учебный год. Во вторую смену будут заниматься 1959 школьников в 13 общеобразовательных учреждениях. Значительная часть учеников переведена на вечерний график вынужденно — из-за проведения капитального ремонта в зданиях школ, пишет ТСН24.

Статистика и ключевые причины обучения во вторую смену

По данным регионального Минобразования, из 1959 детей, попадающих во вторую смену, 1200 человек из пяти школ переведены на такой режим именно в связи с проведением капитального ремонта учебных корпусов. Еще в пяти учреждениях вечерние занятия также вызваны ремонтными работами. В сравнении с прошлым учебным годом число учащихся во вторую смену выросло: тогда вечерний формат действовал в восьми школах для 1142 детей. Для сравнения, в 2021–2022 годах во вторую смену занимались 1657 учеников в 11 учреждениях. Позитивные изменения ожидаются к 2027 году с открытием новой тульской школы на 1100 мест.

Нормативы Минпросвещения РФ по проведению вечерних уроков

Согласно обновленным методическим рекомендациям Минпросвещения России, опубликованным в августе 2026 года, для образовательных организаций установлены строгие ограничения: