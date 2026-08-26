Ремонт погнал в вечер: почему количество учеников второй смены в Туле резко выросло
В Минобразования Тульской области назвали причины обучения детей во вторую смену
Министерство образования Тульской области обнародовало статистику по организации учебного процесса в регионе на 2026–2027 учебный год. Во вторую смену будут заниматься 1959 школьников в 13 общеобразовательных учреждениях. Значительная часть учеников переведена на вечерний график вынужденно — из-за проведения капитального ремонта в зданиях школ, пишет ТСН24.
Статистика и ключевые причины обучения во вторую смену
По данным регионального Минобразования, из 1959 детей, попадающих во вторую смену, 1200 человек из пяти школ переведены на такой режим именно в связи с проведением капитального ремонта учебных корпусов. Еще в пяти учреждениях вечерние занятия также вызваны ремонтными работами. В сравнении с прошлым учебным годом число учащихся во вторую смену выросло: тогда вечерний формат действовал в восьми школах для 1142 детей. Для сравнения, в 2021–2022 годах во вторую смену занимались 1657 учеников в 11 учреждениях. Позитивные изменения ожидаются к 2027 году с открытием новой тульской школы на 1100 мест.
Нормативы Минпросвещения РФ по проведению вечерних уроков
Согласно обновленным методическим рекомендациям Минпросвещения России, опубликованным в августе 2026 года, для образовательных организаций установлены строгие ограничения:
- Обучение во вторую смену категорически запрещено для учащихся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов
- Во вторую смену не допускается обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
- Все занятия второй смены должны завершаться не позднее 19:00
- Проведение «нулевых» уроков в школах полностью исключается