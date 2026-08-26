Пятое место в России: Минстрой подкорректировал стоимость квадратного метра в Приморье

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определило норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Приморском крае на IV квартал 2026 года. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с третьим кварталом и составил ₽184,5 тыс. , что позволило региону сохранить за собой пятое место в общероссийском рейтинге стоимости жилья, пишет РБК.

Топ-5 регионов России по нормативной стоимости жилья

Согласно проекту приказа ведомства, Приморский край уступил по размеру утвержденного норматива стоимости квадратного метра только четырем субъектам Российской Федерации. В пятерку лидеров вошли:

Москва — ₽229,7 тыс. (+3,7% к III кварталу)

Московская область — ₽208,7 тыс. (+0,3%)

Сахалинская область — ₽197,1 тыс. (+1,3%)

Ямало-Ненецкий автономный округ — ₽193,6 тыс. (+0,1%)

Приморский край — ₽184,5 тыс. (+1,1%)

Показатели нормативов Минстроя в регионах Дальнего Востока

В Дальневосточном федеральном округе Приморье занимает второе место после Сахалина. На Камчатке норматив установился на уровне ₽179,5 тыс. за кв. м (+0,5%), в Забайкальском крае — ₽178,9 тыс. (+1,7%), а на Чукотке и в Еврейской автономной области — по ₽174,1 тыс. (+1,2%). В Амурской области показатель составит ₽170,8 тыс., в Хабаровском крае — ₽168,7 тыс., в Магаданской области — ₽168,3 тыс., в Якутии — ₽166,3 тыс., а замыкает список регионов ДФО Бурятия с нормативом ₽152,5 тыс. за кв. м.

Назначение и сферы применения расчетного норматива

Поквартально утверждаемый Минстроем норматив расчетной рыночной стоимости используется органами власти всех уровней для исчисления размеров социальных выплат на покупку и строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Данная величина применяется при расчете государственных жилищных сертификатов, а также при проведении госзакупок квартир в рамках программ расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Напомним, что в III квартале 2026 года норматив в Приморье составлял ₽182,5 тыс. за кв. м.