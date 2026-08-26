Капсула времени из 2019 года: продавец выставил редкую Lada Vesta в идеале

На автомобильном маркетплейсе «Авто.ру» появилось объявление о продаже редкого экземпляра Lada Vesta 2019 года выпуска в спецверсии «50 Anniversary». Автомобиль с минимальным пробегом 4800 км находится в Туле и оценивается собственником в ₽1,13 млн , что ощутимо ниже стоимости нового аналогичного авто из автосалона, пишет РГ.

Техническое состояние и цена капсулы времени

Серебристый седан сохранил идеальное состояние кузова и агрегатов, а в сервисной книжке зафиксированы регулярные отметки прохождения ТО у официального дилера. Продавец запрашивает за автомобиль ₽1,13 млн. Для сравнения, стоимость нового седана Lada Vesta в сопоставимом уровне оснащения у официальных дилеров начинается от ₽1,608 млн, что делает покупку машины с минимальным пробегом выгодной альтернативой.

Комплектация и силовая установка редкой серии

Под капотом юбиленой версии установлен бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 106 л. с., работающий в паре с роботизированной трансмиссией. Кузов автомобиля не имеет следов ДТП и окрасов.

Дополнительное оснащение и бонусы от продавца

Список опций тульской Lada Vesta включает в себя: