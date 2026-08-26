Капсула времени из 2019 года: продавец выставил редкую Lada Vesta в идеале
РГ: в Туле продают практически новую Lada Vesta 2019 года за ₽1,13 млн
На автомобильном маркетплейсе «Авто.ру» появилось объявление о продаже редкого экземпляра Lada Vesta 2019 года выпуска в спецверсии «50 Anniversary». Автомобиль с минимальным пробегом 4800 км находится в Туле и оценивается собственником в ₽1,13 млн, что ощутимо ниже стоимости нового аналогичного авто из автосалона, пишет РГ.
Техническое состояние и цена капсулы времени
Серебристый седан сохранил идеальное состояние кузова и агрегатов, а в сервисной книжке зафиксированы регулярные отметки прохождения ТО у официального дилера. Продавец запрашивает за автомобиль ₽1,13 млн. Для сравнения, стоимость нового седана Lada Vesta в сопоставимом уровне оснащения у официальных дилеров начинается от ₽1,608 млн, что делает покупку машины с минимальным пробегом выгодной альтернативой.
Комплектация и силовая установка редкой серии
Под капотом юбиленой версии установлен бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 106 л. с., работающий в паре с роботизированной трансмиссией. Кузов автомобиля не имеет следов ДТП и окрасов.
Дополнительное оснащение и бонусы от продавца
Список опций тульской Lada Vesta включает в себя:
- Систему круиз-контроля
- Камеру заднего вида с динамической разметкой
- Охранную сигнализацию с функцией автоматического запуска двигателя
- Полный новый комплект зимней шипованной резины, передаваемый вместе с машиной