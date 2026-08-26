Чего ждать осенью: врач-иммунолог Жемчугов сделал заявление о новой волне COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о рисках осенне-зимней волны COVID-19. Эксперт отметила, что коронавирус окончательно перешел в разряд сезонных инфекций, а высокий уровень сформированного у населения иммунитета позволит избежать пугающих и смертоносных сценариев, пишет Sputnik.

Переход коронавируса в сезонную форму и характер мутаций

По словам специалиста по особо опасным инфекциям, COVID-19 адаптировался и теперь циркулирует аналогично вирусу гриппа. Несмотря на высокую частоту мутаций, возникающих по несколько раз в сутки, обновленный штамм сталкивается с коллективным иммунитетом. Наличие у большинства людей защитных антител и клеточного ответа заставляет вирус проявляться преимущественно в легкой форме.

Факторы регионального иммунитета и эпидемиологический мониторинг

Точное время и масштаб всплеска заболеваемости будут зависеть от специфики конкретных регионов и доли иммунных граждан. Специалисты Роспотребнадзора непрерывно отслеживают ситуацию, забирая лабораторные образцы для выявления свежих штаммов. Эксперт добавил, что ориентиром традиционно служат данные из Южного полушария, где сезон заболеваемости проходит раньше.

Рекомендации по подготовке организма и укреплению защиты

В качестве ключевой меры профилактики осенних вирусных инфекций иммунолог посоветовал заблаговременно пройти медицинское обследование для выявления слабых мест в организме и своевременной их коррекции. Дополнительным средством укрепления общей устойчивости к ОРВИ и коронавирусу специалист назвал регулярный контрастный душ.