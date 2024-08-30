Факты нарушения миграционного законодательства выявили полицейские в Пушкино

Сотрудники отдела по вопросам миграции из городского округа Пушкинский при поддержке Росгвардии проверили складское помещение, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе рейда в отношении ста двадцати иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ, из них девятнадцать мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в России по статье 18.10 КоАП РФ и один за уклонение от исполнения административного наказания по статье 20.25 части 3 КоАП РФ.

Стоит отметить, что на каждого иностранца наложили штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны. А тридцать один мигрант помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют кто является организаторами незаконной миграции для того, чтобы их в последующем задержать.