Фармаколог Эдигер рекомендует не покупать алкоголь в период спецоперации

По словам фармаколога и патологоанатома Александра Эдигера, число погибших от напитка «Мистер сидр» не дают исключить возможность диверсии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он настоятельно не рекомендует приобретать алкогольные напитки в период спецоперации.

По мнению медика, ситуацию по числу отравившихся можно считать терактом, поскольку это является не халатностью, а злым умыслом.

Он подчеркнул, что на производстве этанол перепутать с метанолом невозможно, следовательно, замена произошла сознательно, тем более что пострадали жители разных субъектов РФ.

Эдигер пояснил, что под такой угрозой находится любая пищевая промышленность, поскольку метанол продается свободно.

Таким образом, отравляющее вещество может попасть в любые газированные напитки.