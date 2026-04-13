Фары не по ГОСТу? За колхозный ксенон в фарах теперь лишат регистрации

Фары вашего автомобиля теперь могут стать причиной серьезных проблем — вплоть до приостановки регистрации. С 2026 года ГИБДД взялась за световые приборы всерьез: в регионах уже проходят массовые рейды, и инспекторы целенаправленно выискивают машины с нештатными LED-лампами и ксеноном. Об этом в интервью Pravda.ru предупредил эксперт Евгений Ладушкин.

По его словам, каждый автомобиль, проданный в России, сертифицирован по техрегламенту. В документации четко прописано, какие фары должны стоять: галоген, диодный модуль или ксенон, есть ли линза, какой у пучка рисунок. Любое отклонение от этой спецификации — уже нарушение. И если раньше на «колхозный» ксенон в старых фарах смотрели сквозь пальцы, то теперь за это будут наказывать.

Эксперт подчеркнул, самая частая болевая точка — праворульные японцы, переделанные под левый руль. Фары-то часто оставляют родные, а у них световой пучок рассчитан на левостороннее движение. У нас же он бьет в глаза встречным водителям — это не просто неприятно, а смертельно опасно. Другая история: красные огни и отражатели спереди — за это, кстати, могут и прав лишить.

По его мнению, если инспектор заметит явное несоответствие — например, слепящий свет или лампы, которых заводом не предусмотрено — он имеет право отправить вас на внеочередной техосмотр. Игнорируете? Добро пожаловать к приостановке регистрации. Сразу машину не снимут с учета — дадут время устранить недостатки и пройти диагностику. Только после этого можно восстановить регистрацию. Как считает эксперт, такие жесткие меры нужно было вводить еще несколько лет назад: сейчас на дорогах слишком много «слепых» машин, и проблема касается безопасности всех. Итог прост: либо ездите со штатным светом, либо готовьтесь к проверкам, осмотрам и временной невозможности пользоваться автомобилем.

