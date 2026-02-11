Три месяца на медкомиссию: что ждет водителя, если его диагноз попадет из поликлиники в базу Госавтоинспекции

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, на основании которого при выявлении опасных диагнозов, которые были поставлены вне плановых медицинских комиссий, водителям грозит лишение водительских прав в автоматическом режиме, сообщил atas.info. Корреспондент разобрался, как будет работать новая система.

По информации издания, одно из основных нововведений — интеграция электронных баз медицинских учреждений (государственных и частных) и ГИБДД. Во время осмотра пациента врач может выявить заболевание, которое не позволяет управлять автомобилем. Информация автоматически попадает в общий реестр.

По данным издания, у водителя есть три месяца, чтобы пройти полноценную комиссию в лицензированной клинике. Если гражданин не выполнит требование, то его автоматически лишат прав. Процедура проходит без судебного разбирательства.

По информации издания, водителю могут вернуть права, если он вылечится и предоставит подтверждающие документы. Автоэксперты же пока опасаются коррупционных рисков и возможных злоупотреблений.

Специалисты обращают внимание на ряд сложностей.Во-первых, в список заболеваний, которые не позволяют управлять автомобилем, входит, например, депрессия. Во-вторых, в скором времени будет обновлен перечень лекарственных препаратов, прием которых приравняют к состоянию опьянения. К ним могут отнести распространенные лекарства, например, для лечения простуды.

«Станет ли новая система эффективным инструментом повышения безопасности на дорогах или создаст дополнительные проблемы для добросовестных водителей — покажет время», — сообщил atas.info.

Ранее сообщалось, что за езду со старыми правами грозит штраф до 15 тыс. руб.