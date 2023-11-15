Financial Times: Дания будет проверять и задерживать танкеры с российской нефтью

Те танкеры, которые перевозят нефть из РФ по датским проливам, будут проверяться и при необходимости даже задерживаться.

Такие меры будут предпринимать для соблюдения потолка на нефть, поставляемую Россией. Некоторые суда везут это сырье без страховки, оформленной западными компаниями. Об этом сообщило FT. Закон позволяет Дании проводить контроль судов, которые угрожают своим движением окружающей среде.

«Главное в данном случае - соблюдение правил страхования», - привело издание слова одного из чиновников, осведомленного в ситуации.

Конвенция ООН, посвященная морскому праву, дает возможность государствам возбуждать судебные разбирательства и даже производить задержания тех судов, в отношении которых есть четкие доказательства, что они действительно угрожают окружающей среде. В то же время власти Дании отказались как-либо комментировать полученные журналистами сведения.