Финский аналитик назвал два шага России для окончания СВО
Профессор Хельсинкского университета: удары по Одессе приближают конец СВО
Усиление ударов по украинским портам способно ускорить финал боевых действий. С таким прогнозом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, опубликовав свою точку зрения в соцсети X. Об этом пишет Лента.ру.
Финский эксперт прокомментировал текущую тактику российских военных. По его оценке, решение наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы является верным шагом. Однако для полного завершения кампании этого недостаточно.
Малинен убежден: следующим логическим ходом должно стать перекрытие так называемого западного коридора. Именно через этот маршрут, по его мнению, Украина продолжает получать ресурсы и поддержку.
Профессор описывает дальнейший сценарий весьма прямолинейно. Как только логистические цепочки Киева будут окончательно нарушены, украинское руководство окажется в безвыходном положении. Итогом, прогнозирует финский аналитик, станет капитуляция и последующий уход коррумпированной власти. Только после этого, резюмирует Малинен, можно будет говорить о наступлении мира.
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