Усиление ударов по украинским портам способно ускорить финал боевых действий. С таким прогнозом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, опубликовав свою точку зрения в соцсети X. Об этом пишет Лента.ру .

Финский эксперт прокомментировал текущую тактику российских военных. По его оценке, решение наносить массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы является верным шагом. Однако для полного завершения кампании этого недостаточно.

Малинен убежден: следующим логическим ходом должно стать перекрытие так называемого западного коридора. Именно через этот маршрут, по его мнению, Украина продолжает получать ресурсы и поддержку.

Профессор описывает дальнейший сценарий весьма прямолинейно. Как только логистические цепочки Киева будут окончательно нарушены, украинское руководство окажется в безвыходном положении. Итогом, прогнозирует финский аналитик, станет капитуляция и последующий уход коррумпированной власти. Только после этого, резюмирует Малинен, можно будет говорить о наступлении мира.

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