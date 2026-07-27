Дроны ВСУ ударили по жилым кварталам: двое погибших в Ростове-на-Дону

Ночной налет беспилотников на Ростов-на-Дону унес жизни двух человек. Муж и жена погибли, еще несколько жителей, включая ребенка, получили ранения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Об этом пишет « КоммерсантЪ ».

Губернатор Ростовской области раскрыл последствия атаки в своем официальном канале. По его словам, трагедия затронула сразу три городских района: Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский. Основной удар пришелся на гражданскую застройку и хозяйственные объекты.

Из пяти пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых — подросток. Одному гражданину помощь была оказана прямо на месте происшествия, четверых пришлось экстренно везти в больницу.

Падение обломков спровоцировало серию возгораний. Огонь вспыхнул на площадях частной компании и складах. Пламя перекинулось на жилые дома и припаркованные рядом легковые машины. Слюсарь уточнил, что пожарные расчеты оперативно справились с задачей: почти все очаги ликвидированы. Продолжается тушение крупного пожара, охватившего 400 квадратных метров.

Ударная волна выбила стекла в частном секторе, а также повредила остекление на верхних этажах многоэтажки и в здании социального учреждения. Информация о масштабах ущерба уточняется.

Ранее сообщалось, что Минтранс утвердил новые правила обслуживания пассажиров на борту самолетов.