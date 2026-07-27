Ирина Роднина не верит в дуэль Трусовой и Валиевой в новом сезоне

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «Советским спортом» оценила перспективу противостояния фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в новом сезоне.

Прославленная спортсменка считает, что в женском одиночном катании в России сейчас нет явного фаворита и не стоит все сводить к дуэли Трусовой и Валиевой, которые возвращаются к соревновательной практике.

«Глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой в новом сезоне — есть другие имена. Фигуристкам, которые возвращаются, надо хотя бы одну‑две программы откатать, чтобы стало понятно, на что они могут претендовать. По щелчку пальцев вернуться на пьедестал не получится. Это огромный труд», — сказала Роднина.

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) вернулась к тренировкам после рождения ребенка. Камила Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию.

Ранее трехкратная чемпионка России Аделия Петросян ушла от тренера Этери Тутберидзе. Пока неизвестно, с кем фигуристка продолжит работу.