Эксперт рассказал, чем сгенерированный текст отличается от человеческого

Тексты нейросетей можно распознать по стерильности и отсутствию живого опыта. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт по внедрению искусственного интеллекта, лектор общества «Знание» Михаил Неустроев.

По словам специалиста, главный маркер машинного творчества — излишняя правильность и обтекаемость формулировок. Нейросеть избегает острых углов и сыплет штампами вроде «важно соблюдать баланс». В таких текстах напрочь отсутствуют профессиональная боль, живая логика и настоящие переживания автора.

Раньше вычислить ИИ было проще: алгоритмы выдавала любовь к тире, двоеточиям и заглавным буквам после них. Однако технологии ушли вперед. Теперь, советует Неустроев, стоит всматриваться в метафоры, авторскую позицию и глубинный смысл написанного.

При этом эксперт убежден: рядовому читателю вскоре станет безразлично происхождение контента. Если текст решает задачу человека, ему неважно, сколько строк написал алгоритм. Неустроев прогнозирует, что нейросети растворятся в повседневной рутине точно так же, как в свое время проверка орфографии или предиктивный ввод Т9. Инструмент станет невидимым фоном, а общество перестанет зацикливаться на факторе искусственного интеллекта.

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