Пирло может не стать главным тренером сборной Италии: его обвиняют в связях с Россией

Знаменитый итальянский футболист и тренер Андреа Пирло выступил с заявлением после обвинений в связях с Россией. Специалист вскоре может стать главным тренером сборной Италии, но его назначение оказалось под угрозой из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet.

Пирло засветился в мощном рекламном ролике к чемпионату мира с песней: «В дом к нам приходит чемпионат». Теперь в Италии требуют расторгнуть соглашение с российской компанией.

«В последние дни я с большой горечью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. Профессиональное сотрудничество, ставшее предметом недавних споров, носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Приписывать этому сотрудничеству политический смысл означает приписывать мне убеждения, которых я никогда не высказывал и которые мне не свойственны», — заявил Андреа Пирло.

Он подчеркнул, что всегда выполнял свою работу — как игрок, а затем как тренер — в соответствии с законами тех стран, в которых трудился.

Кандидатуру Пирло на пост главного тренера сборной выдвинули технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо. Одобрить их выбор должен президент федерации Джованни Малаго. Мальдини и Леонардо договорились с Пирло, после того как возглавить «скуадру адзурру» отказались Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.

Андреа Пирло выступал за «Милан» и «Ювентус», в 2006 году он стал чемпионом мира со сборной Италии. Как тренер он возглавлял «Ювентус», «Сампдорию», турецкий «Фатих Карагюмрюк» и «Юнайтед» из ОАЭ.