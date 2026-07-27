Сгорели экипировка, инвентарь, техника: футбольный клуб из Пятигорска потерял почти все имущество из-за пожара

Футбольный клуб Второй лиги (дивизион А, группа «Золото») «Машук-КМВ» из Пятигорска сообщил о значительном ущербе, который понес в результате пожара на клубной базе.

Возгорание произошло в ночь на 26 июля. В этот момент на базе был футболист, находящийся в клубе на просмотре. Он успел вовремя проснуться и покинуть горящее помещение.

«Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды. В результате пожара сгорели вся клубная экипировка, тренировочный инвентарь, клубная техника, документация, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков», — говорится в сообщении клуба.

В настоящее время компетентные службы устанавливают причины пожара.

В клубе отмечают, что происшествие стало серьезным эмоциональным ударом для команды. Несмотря на сложные обстоятельства, «Машук» вышел на матч с астраханским «Волгарем» 26 июля и одержал гостевую победу со счетом 2:1.

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