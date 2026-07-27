Конверт не спасет: почему подарки гостей не окупают свадьбу

Каждая вторая свадьба в России играется в долг. Молодожены все реже рассчитывают только на свои сбережения и все чаще обращаются за финансовой помощью к банкам и родственникам, выяснили эксперты. Такие данные приводит платформа «Кукушка», исследование которой изучила « Газета.Ru ».

Согласно опросу, 48% россиян вынуждены привлекать заемные средства для организации торжества. Из них 17% идут на прямой банковский кредит, 27% одалживают у близких и друзей, а 4% полагаются на кредитки или рассрочки. Лишь 43% пар справляются своими силами, оплачивая праздник из накоплений.

Ценник свадьбы давно перешагнул психологические отметки. Больше половины респондентов (56%) укладываются в диапазон от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Самая ходовая вилка — 300–500 тысяч (30% опрошенных), еще четверть молодоженов тратят до миллиона.

Покрыть эти траты за счет конвертов от гостей почти нереально. Практика показывает: подарки окупают лишь малую часть бюджета. Чаще всего гости компенсируют от 26 до 50% расходов (37% случаев). Полностью «отбить» праздник удалось лишь 1% опрошенных, и столько же счастливчиков даже остались в плюсе. Каждый четвертый (24%) пока не знает итогового баланса — торжество еще впереди.

Кстати, о подарках: разговоры о деньгах перестают быть табу. Прямо попросить купюры вместо сервизов готовы 22% молодоженов (из них 5% пишут это прямо в приглашениях). Еще 13% действуют намеками. Однако почти половина (49%) считает такие просьбы излишними, будучи уверенными, что гости и так проявят финансовую сознательность. Неловкой тема денег кажется лишь 10% участников.

Сами гости тоже придерживаются негласного тарифа. Половина приглашенных за последний год клала в конверт сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Более щедрый дар в 10–20 тысяч позволил себе 31% визитеров, и только 1% раскошелился на сумму свыше 50 тысяч.

Чаще всего подаренные средства идут не на развлечения, а на латание дыр. 34% пар направляют их на покрытие свадебных долгов, 24% тратят на медовый месяц. До жилья или ремонта деньги доходят у 17% молодых семей, а 15% отдают «непрофильные» кредиты.

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