Получается, что для своевременного компенсирования убыли военных в армии Киеву необходимо призывать по 20 тысяч человек в месяц.

Немецкое издание Focus указало в своей статье, что в украинской армии ежесуточные потери составляют порядка восьмисот человек.

«Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат», - сообщил автор этой статьи.

Помимо этого ВСУ необходимо проводить ротацию своих частей, чтобы выводить некоторые подразделения в тыл на отдых. Получается, что украинцам не хватает ни рекрутов, ни техники. Западные вооружения постепенно изнашиваются и требуют ремонта. Болезненней всего ощущается нехватка боеприпасов. Украинская армия выпускает по российским позициям по 4-7 тысяч ракет и снарядов в день, а в ответ ей прилетает порядка 20 тысяч единиц боеприпасов.