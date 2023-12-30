Foreign Policy: события на Украине развиваются по самому кошмарному для нее сценарию

Даже украинские чиновники теперь не уверены, что ВСУ удастся удерживать ту территорию, где они сейчас базируются.

Американский журнал выпустил статью, авторы которой очень пессимистично настроены насчет тех возможностей, которые может предпринять украинская армия в текущей ситуации.

«Это был кошмарный сценарий, которого украинские и западные официальные лица опасались уже несколько месяцев», - отметили они.

Даже в Киеве теперь стали сомневаться насчет удержания военными своих позиций. Проблемой стали очень активные действия ВС РФ, а также иссякшая помощь со стороны Запада. ВСУ постепенно сдают некоторые участки своей обороны, а в дальнейшем это приведет к утрате все новых, более обширных территорий.