Франция пообещала увеличить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Эта страна отправит туда дополнительно 200 своих военнослужащих.

Такое заявление Эмманюэль Макрон сделал во время своего визита в Вануату. По его утверждению, такое увеличение воинского контингента будет сделано в рамках так называемого закона о военном планировании. Данный закон еще не подписан самим президентом, это произойдет только через несколько дней.

«Мы выделим €150 млн на снаряжение и новейшее оборудование. Мы разместим дополнительно 200 военных», - предупредил Макрон.

Его слова привело ТАСС. На данный момент в Индо-Тихоокеанском регионе, по данным самого Парижа, располагаются 1,6 тысяч французских военных.