Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в социальной сети Х о поступлении первых истребителей Mirage на Украину.

Он отметил, что украинские летчики проходили тренировку во Франции на протяжении нескольких месяцев, чтобы научиться управлять новыми истребителями.

6 июня 2024 года Эммануэль Макрон подтвердил обещание передать Киеву Mirage 2000 до конца года и обеспечить подготовку украинских пилотов. При этом он подчеркивал, что французские самолеты не будут использованы для атак на гражданских лиц на российской территории.

Ранее сообщалось, что читатели газеты Figaro пришли к общему мнению, что Владимиру Зеленскому придется оставить власть и некоторые территории, даже если он будет пытаться сохранить все за собой.