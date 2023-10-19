Украинская армия совершила целый ряд ошибок, за счет чего не сможет добиться успеха.

Французский генерал Бруно Клермон считает, что ВСУ не смогут одержать победу над российской армией в краткосрочной перспективе.

«Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», - заявил он.

Его слова опубликовало издание Valeurs Actuelles. В статье также указано, что Киев потерпел поражение в своем широко разрекламированном наступлении. Он не сумел добиться контроля ни над Крымом, ни над Донбассом. Командование украинцев считало, что выход к первой линии российской обороны нанесет поражение ВС РФ, но этого не случилось.