Факты коррупции в военном ведомстве Украины должны заставить Париж тщательно контролировать все поставки, которые поступают в Киев.

Тибо Франсуа, депутат из Франции, обратился к министру обороны Себастьяну Лекорню с официальным письмом. В нем он спрашивает главу министерства, что планируется сделать, чтобы сделать более эффективным и прозрачным контроль за теми вооружениями, которые Париж выделяет правительству Зеленского. Парламентарий считает, что те обвинения, которые были обнародованы недавно в адрес украинского руководства, заставляют усилить этот контроль.

«Эти обвинения свидетельствуют о нецелевом присвоении средств, предназначенных для закупки вооружения и техники, необходимых для национальной обороны», - подчеркнул Франсуа.

Его слова привела Lenta.ru. По мнению депутата, французское министерство должно наладить обязательный мониторинг. Он обязан быть достаточным для отслеживания того оружия, которое поставляется Киеву. Ни оно, ни выделенные финансы не должны уходить на сторону.