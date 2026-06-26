Радимов назвал главную проблему сборной Германии

Бывший полузащитник сборной России, футбольный эксперт Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» высказался об игре сборной Германии на чемпионате мира. В третьем туре группового этапа бундестим уступила Эквадору со счетом 1:2.

«Немцы очень плохо играют в обороне, еще Шлоттербек получил травму. Вместо него вышел Рюдигер, который еще до конца не восстановился. В матче с Эквадором немцы творили «чудеса» в обороне. Соперники могли забить гораздо раньше», — сказал Радимов.

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек выбыл до конца чемпионата из-за разрыва связок левого голеностопа в матче с Кот-д`Ивуаром во втором туре. Его заменил игрок «Реала» Антонио Рюдигер.

Также Радимов был удивлен тем, что Юлиан Нагельсманн выставил на матч с Эквадором основной состав, хотя Германия после двух туров уже гарантировала себе первое место в группе. По его мнению, на длинной дистанции чемпионата у игроков основы будет накапливаться усталость, а игра с Эквадором была возможностью дать им передышку.

Сборная Эквадора, не сумевшая забить в двух первых матчах, благодаря победе над Германией пробилась в плей-офф с третьего места в группе.