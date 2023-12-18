Как проинформировали в управлении ФСБ по Донецкой народной республике, тайник с секретной документаций СБУ был обнаружен в Волновахском районе ДНР.

Как пояснили в спецслужбах, в ходе досконального изучения найденных секретных документов были получены сведения о проживающих на территории Донбасса лицах, причастных к работе в СБУ.

«Обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Отдельно отмечается, что тайник украинских спецслужб был обнаружен в ходе совместной слаженной работы регионального отделения ФСБ с военной контрразведкой Тихоокеанского флота РФ.

Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.