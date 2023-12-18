Российские разведка и артиллерия уничтожили позиции ВСУ на подступах к Купянску

Боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении, проинформировали в Минобороны РФ.

Как пояснили в оборонном ведомстве, информация об уничтожении выявленных объектов ВСУ подкреплена видеоподтверждениями, полученными с дронов-разведчиков.

Отмечается, что враг до последнего старался закамуфлировать свои позиции.

«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции противника. До него всего восемь километров", — цитирует заявление Минобороны РИА Новости.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.