В течение семи дней в Донецкой Народной Республике было предотвращено 874 попытки украинских беспилотных летательных аппаратов атаковать мирных жителей, о чем в воскресенье, 20 июля, проинформировали представители пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по ДНР.

В сообщении, поступившем от силовых структур, говорится о том, что за прошедшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно предотвратила 874 попытки террористических атак со стороны противника. В частности, над Донецком и Макеевкой были нейтрализованы 486 беспилотных летательных аппаратов, а над Горловкой — 388.

В Управлении Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю сообщили, что в Горловке с помощью системы радиоэлектронной борьбы были предотвращены несколько попыток атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. В Макеевке Вооружённые силы Украины планировали нанести удар по водораспределительному узлу с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств из регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации изъяли и ликвидировали на местах падения уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) взрывоопасные материалы и компоненты дронов.

Ранее москвич весь в крови выложил кадры атаки дрона ВСУ на его квартиру в Зеленограде.