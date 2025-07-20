Выбиты стекла, все вверх дном: житель Зеленограда выложил видео своей квартиры после атаки дрона
Москвич весь в крови выложил кадры атаки дрона ВСУ на его квартиру в Зеленограде
Фото: [Новостройки в Химках/Медиасток.рф]
В Телеграм-канале Mash было опубликовано видео, на котором запечатлены последствия атаки беспилотников на Зеленоград. На видео видно, что в квартире выбиты стёкла, всё перевёрнуто вверх дном, а во дворе можно заметить сгоревшие автомобили. У пострадавшего на лице видны ссадины.
Мужчина, услышав среди ночь шум беспилотника, проснулся, выглянул в окно и увидел, как обломки упали на припаркованную машину.
В ночное время суток украинские дроны совершили нападение на город Зеленоград. Часть беспилотного летательного аппарата проникла в многоэтажное здание и нанесла ущерб двум транспортным средствам.
В Московской области в ночное время было зафиксировано 19 случаев падения беспилотных летательных аппаратов.