Выбиты стекла, все вверх дном: житель Зеленограда выложил видео своей квартиры после атаки дрона

В Телеграм-канале Mash было опубликовано видео, на котором запечатлены последствия атаки беспилотников на Зеленоград. На видео видно, что в квартире выбиты стёкла, всё перевёрнуто вверх дном, а во дворе можно заметить сгоревшие автомобили. У пострадавшего на лице видны ссадины.