ФСБ пресекла контрабандную поставку запчастей для авиатехники ВСУ

ФСБ обезвредила группу контрабандистов, которые поставляли запчасти для самолетов и вертолетов в Европу, в том числе для нужд ВСУ, говорится в заявлении ведомства.

Члены группы покупали узлы и агрегаты для боевой техники, ремонтировали их, а затем нелегально переправляли через границу.

У контрабандистов изъяли более 100 деталей для боевой авиации и валюту – $117 тысяч и 59 тысяч евро.

Возбуждено уголовное дело, участники преступной группы заключены под стражу.