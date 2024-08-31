ФСБ за лето задержала почти 300 подпольных оружейников и изъяла полтонны взрывчатки

288 задержанных изготовителей нелегального оружия и 467 кг иъятой у них взрывчатки – таковы результаты операций Федеральной службы безопасности, которые проводились в течение трех летних месяцев. Эти данные опубликовал ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

За лето сотрудники ФСБ сумели накрыть 92 подпольные мастерские, которые были причастны к нелегальному обороту оружия.

«Из оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты)», — указали в ЦОС журналистам.

Во время операций пресечена преступная деятельность 288 человек из 51 региона России. У них изъяли 467 кг различных взрывчатых веществ, 96 электродетонаторов, а также более 153 тыс. патронов самого разного калибра.

До этого сотрудники ФСБ выявили попытку украсть нефть в Ханты-Мансийском автономном округе. Там группа жителей сделала нелегальную врезку в нефтепровод с целью хищения продукта.