В Югре группа жителей самовольно подключилась к трубопроводу для кражи нефти
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В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело после попытки нескольких жителей украсть нефть, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.
По данным следствия, двое граждан вступили в сговор с другими неустановленными фигурантами и сделали незаконную врезку в напорный нефтепровод, нарушив его целостность.
Такая самодеятельность могла привести к прорыву трубопровода и попаданию нефти в окружающую среду.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае обрушилось сразу два моста в один день. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.