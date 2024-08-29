В Югре группа жителей самовольно подключилась к трубопроводу для кражи нефти

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело после попытки нескольких жителей украсть нефть, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

По данным следствия, двое граждан вступили в сговор с другими неустановленными фигурантами и сделали незаконную врезку в напорный нефтепровод, нарушив его целостность.

Такая самодеятельность могла привести к прорыву трубопровода и попаданию нефти в окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае обрушилось сразу два моста в один день. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.