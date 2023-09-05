ФСБ задержала жителя Кубани за попытку отправиться на Украину для войны с Россией

Злоумышленник планировал перейти на сторону противника и вступить в ряды украинской армии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку гражданина России выехать на территорию Украины. Они узнали, что житель Краснодарского края вел переписку с сотрудником СБУ и вел разговор о вступлении в украинскую армию.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», - заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Об этом сообщило ТАСС. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит солидный срок.