Ганчев рассказал о ситуации на Сватовско-Купянском направлении

Глава российской администрации Харьковской области заявил о том, что армия РФ продолжает наступление на Сватовско-Купянском направлении. Об этом стало известно журналистам РИА Новости вечером вторника, 15 октября.

По словам собеседника издания Виталия Ганчева, силам ВС РФ удалось прорвать линию обороны противника, а также установить и огневой контроль над трассой, которая может соединять несколько населенных пунктов.

Также стало известно, что источник издания характеризует ситуацию на Харьковском направлении как активную и боевую: так, чуть севернее реки Оскол российская армия контролирует передвижения противника.

Ранее также сообщалось, что российским военным удалось уничтожить цех сборки беспилотников ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол.