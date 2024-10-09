ВС РФ уничтожили цех сборки украинских БПЛА в Купянске

Российские войска уничтожили цех сборки украинских БПЛА в Купянске и еще три переправы через реку Оскол, которая протекает в самом городе и его окрестностях, сообщает РИА Новости в среду, 9 октября.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российским военным удалось уничтожить железнодорожный мост через реку Песчаная, три переправы через Оскол, склад РАВ и цех по сборке беспилотников. Помимо этого, ВС РФ удалось поразить и место стоянки бронетехники в Купянске-Узловом и там же уничтожить склад ГСМ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что встреча глав четырех стран по украинским вопросам, которая, по предварительной информации, должна была пройти в городе Рамштайн, отменена. Всему виной стал приближающийся ураган.