Германия подтвердила, что не успеет поставить в срок снаряды для Украины

В феврале этого года Евросоюз поставил перед собой цель: на протяжении года передать ВСУ один миллион боеприпасов. Достичь этой цели так и не удастся.

Имеющуюся проблему признал глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, у его ведомства и у ряда других стран сразу были подозрения на то, что так и получится.

«Я не обещал 1 млн снарядов, умышленно не обещал», - напомнил он.

Его слова привело ТАСС. Министр указал, что именно такая цифра была выставлена в виде целеуказателя, к которому необходимо стремиться. Сейчас военные общаются с промышленниками, пытаясь их убедить в необходимости роста производства снарядов. Но все прикладываемые усилия пока не особо приближают выполнение задачи. Глава евродипломатии Жозеп Боррель на днях признался, что Европа поставила Украине меньше трети от обещанных боеприпасов, около 300 тысяч штук.