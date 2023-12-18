Гидроэнергетик Елистратов назвал сроки восстановления Каховской ГЭС

По словам профессора Высшей школы гидроэнергетического строительства СПбПУ Виктора Елистратова, восстановление Каховской гидроэлектростанции является весьма сложной задачей, поэтому оно может занять несколько лет. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что электростанция получила очень большие и серьезные повреждения: так, практически целиком уничтожены ее наземная и надводная составляющие.

По мнению гидроэнергетика, тем не менее у российских специалистов имеется большой опыт подобных работ, так как ими построено много гидроузлов, а также в наличии есть спецоборудование, которое может применяться при восстановлении Каховской ГЭС.