Глава французской партии назвал переброску польских войск возможной причиной Третьей мировой войны

Флориан Филиппо жестко раскритиковал решение Варшавы переместить на границу с Белоруссией 10 тысяч своих военных.

Филиппо возглавляет партию «Патриоты», созданную во Франции. Он напомнил, что по договорам, подписанных в рамках блока НАТО, в случае начала военных действий, страны-участники обязаны вступиться за своих союзников. Политик считает, что все это может привести к началу нового военного конфликта, который быстро перерастет в мировую войну.

«Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие!» - написал он в своем микроблоге.

По мнению Филиппо, польское правительство сошло с ума. Он призвал всех остановить такие действия, которые втянут большую часть земного шара в глобальное вооруженное противостояние.