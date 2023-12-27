Глава Госавтоинспекции Подмосковья призвал жителей к соблюдению правил безопасности на дорогах в праздники

Кузнецов отметил, что Новый год и Рождество — это время массовых гуляний, встреч с друзьями, уютных посиделок дома и активных зимних игр. Для детей это также долгожданные школьные каникулы.

«Большинство мальчишек и девчонок будут больше времени проводить на улице со своими друзьями. Поэтому очень важно всегда помнить о безопасности на дорогах», - подчеркнул он.

Кузнецов призвал детей к осторожности при пересечении проезжей части — делать это можно только по пешеходным переходам и только когда автомобили остановились. На тюбингах и санках следует кататься только на специально оборудованных горках и площадках.

Он также призвал взрослых следить за безопасностью детей — лично проверить места, где они катаются с горок, обеспечить безопасность при их перевозке в автомобиле, соблюдать ПДД.