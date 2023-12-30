По словам главы Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, украинские террористы и их спонсоры ответят за преступление в российском Белгороде. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что около двух лет Россия вдет с ними войну, около десяти лет наблюдается их уничтожение Донбасса, однако к тому, что от них можно ожидать любой подлости, люди не привыкли.

По мнению политика, предновогодний удар по мирным жителям Белгорода является отвратительной акцией украинской военщины.

Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за атаки украинской армии.