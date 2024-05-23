Глава Крыма Аксенов считает, что государству необходимо ввести жесткий контроль за мигрантами

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, безопасность жителей нашей страны является вопросом номер один, в связи с чем государство должно жестко контролировать мигрантов. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что, несмотря на то что Россия является многонациональной страной, когда женщина в хиджабе называет кого-то русскими свиньями, когда мигранты формируют какие-то анклавы внутри России, соцсети пестрят их перестрелками, бойнями, необходима реакция государства.

Глава республики также отметил, что в Крыму задержаны все группы, пытавшиеся совершить теракты на территории региона.