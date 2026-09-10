Полуфиналист US Open Хачанов признался, что не любит свободные дни на турнирах

Российский теннисист Карен Хачанов после выхода в полуфинал US Open признался, что не любит, когда на турнире есть свободные дни.

В четвертьфинале россиянин обыграл бельгийца Александра Блокса — 6:2, 7:5, 3:2. В третьем сете соперник Хачанова прекратил борьбу из-за болей в спине.

В полуфинале Хачанов сыграет со второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, получив перед этим день отдыха. Россиянин отметил, что физически чувствует себя прекрасно и предпочел бы играть каждый день.

«Когда входишь в ритм, хочется продолжать», — пояснил теннисист на пресс-конференции.

Карен Хачанов на данный момент занимает 50-е место в рейтинге АТР. Его самой высокой позицией было восьмое место в 2019 году. За карьеру теннисист выиграл семь титулов, в США он третий раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее стало известно, что со следующей недели экс-россиянка Елена Рыбакина возглавит рейтинг WTA.