В Подольске возведут дом «Новый Весенний»

Дом «Новый Весенний» возведут в Подольске

Официально

Фото: [G3 Group | Джи Три Групп]

В Подольске продолжается строительство дома «Новый Весенний», на площадке возобновлено активное строительство. Девелопер проекта — G3 Group | Джи Три Групп, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

За лето специалисты провели гидроизоляцию подвала, кладку стен и монтаж окон. Засыпка пазух котлована выполнена на 96%. Рабочие выполняют внутреннюю кладку стен на этажах 2–16 (секции 1–6), монтаж окон на этажах 12–20, демонтаж и замену ПВХ-конструкций на этажах 2–11 и не только.

На прилегающей территории обустроят детские площадки, а также наземную парковку по периметру. На первом этаже дома разместятся объекты торговли и сферы услуг. В доме будут представлены различные варианты планировок — от однокомнатных до трехкомнатных квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.

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Министерство жилищной политики Московской области
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