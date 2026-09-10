В Подольске возведут дом «Новый Весенний»

За лето специалисты провели гидроизоляцию подвала, кладку стен и монтаж окон. Засыпка пазух котлована выполнена на 96%. Рабочие выполняют внутреннюю кладку стен на этажах 2–16 (секции 1–6), монтаж окон на этажах 12–20, демонтаж и замену ПВХ-конструкций на этажах 2–11 и не только.

На прилегающей территории обустроят детские площадки, а также наземную парковку по периметру. На первом этаже дома разместятся объекты торговли и сферы услуг. В доме будут представлены различные варианты планировок — от однокомнатных до трехкомнатных квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.