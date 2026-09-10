Какую марку бензина выбрать для автомобиля: рекомендации эксперта и риски смешивания топлива

Главный редактор издания «Нефть и капитал» Владимир Бобылев рассказал, марку какого бензина стоит выбирать для автомобиля и допустимо ли смешивать в баке разные виды бензина, сообщил newsnn.ru.

По информации эксперта, для каждой машины производитель четко определяет тип бензина с конкретным октановым числом. Разумеется, одна-две заправки другим топливом не приведут к катастрофе. Однако если делать так систематически, по мнению специалиста, это может обернуться критическими поломками, поскольку нарушатся заданные параметры работы двигателя.

По мнению эксперта, смешивать разные марки бензина тоже не рекомендуется. Такая процедура изменяет октановое число, а присадки начинают взаимодействовать друг с другом непредсказуемым образом. В крайней ситуации допускается добавить немного горючего другой марки. Эксперт назвал единственное исключение — дизельное топливо: его категорически нельзя заливать вместо бензина.

«Если из-за этого ваш двигатель выйдет из строя, то это будет не страховым случаем, так как вы на свой страх и риск нарушили правила эксплуатации. А вот использовать разный экологический класс можно, например, вместо „Евро-5“ залить „Евро-3“. Только лучше при этом почаще проверять состояние двигателя и менять масло», — подытожил Бобылев.

Ранее сообщалось, что произойдет с мотором автомобиля, если залить топливо старого стандарта.