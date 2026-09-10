Тыквы, ежики и грибы: как за пару тысяч превратить кухню в уголок уюта и победить осеннюю тоску

С наступлением осени многие задумываются о том, как создать хорошее настроение дома, спрятаться от непогоды и не поддаться сезонной депрессии. Один из проверенных способов — украсить жилье и красиво сервировать стол. Для этого подойдут не только осенние аксессуары, но и тематическая посуда, сообщил newstracker.ru. Корреспондент издания изучил цены на кухонные товары, которые помогают сделать дом уютнее.

Декор для стола

Стоимость скатерти с рисунком из тыкв и желудей составляет ₽6990. Настольную дорожку с осенним орнаментом можно приобрести за ₽1490 или ₽2290. Салфетки под приборы разных форм и цветов продаются по ₽599, а прихватки — по ₽499.

Посуда и аксессуары

Цена салфетниц в виде тыквы — ₽990. Подставки под горячее с рисунками тыкв и грибов представлены за ₽699 и ₽799. Подставки для зубочисток с ежами стоят ₽799, а подставки для кухонных принадлежностей в виде ежика — ₽2290.

На полках также можно найти десертные ложки, украшенные металлическими фигурками ежей и грибов, в наборах по 2 штуки за ₽990. Шпажки для канапе в наборе из четырех штук обойдутся в ₽1290, лопатки-шпатели — в ₽599, а свечи в виде маленьких ежиков — в ₽899.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Сколько понадобится денег

Таким образом, чтобы создать осеннее настроение в доме с помощью декора и посуды, понадобится от ₽499 до ₽6990 в зависимости от выбранных предметов. Эксперты считают, что даже небольшие детали — салфетки, прихватки или свечи — способны добавить тепла и уюта в интерьер, помочь справиться с сезонной хандрой и сделать осенние вечера по-настоящему атмосферными.

Ранее сообщалось, что цены на осенний декор в Ставрополе начинаются от ₽299 и достигают ₽1490.