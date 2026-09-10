В Подольске возведут новостройки в составе ЖК «Онегин»

В Подольске продолжают строительство ЖК «Онегин», на площадке в активной фазе фасадные и инженерные работы в корпусах 1А и 1Б, проект реализует девелопер ГК «Развитие». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В обоих корпусах строители ведут работы по каменной кладке, прокладке систем водоснабжения и канализации, электромонтажу, установке межквартирных лестниц и ограждений. Кроме того, они ведут фасадные работы, устанавливают ПВХ-окна и занимаются черновой отделкой жилых помещений.

На территории рабочие прокладывают ливневую канализацию, продолжают устройство наружных сетей теплоснабжения от котельной до жилого комплекса и не только.

Комплекс состоит из 10 секций, рассчитанных на 802 квартиры - одно-, двух- и трехкомнатных. Для резидентов предусмотрены подземный и гостевой паркинги, строительство завершат в IV квартале 2026 года.

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