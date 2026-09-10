В медвузы от больниц Подмосковья поступили 740 «целевиков»

В 2026 году от медицинских организаций Подмосковья в медицинские вузы поступили 740 «целевиков», из них 403 человека — на программы специалитета, 337 — в ординатуру, после окончания учебы они выйдут на работу в учреждение, с которым был заключен договор. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Целевое обучение помогает формировать кадровый резерв системы здравоохранения и в перспективе обеспечивать больницы и поликлиники Подмосковья молодыми специалистами», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что из поступивших в ординатуру 181 человек будет обучаться в федеральных медицинских вузах. Кроме того, 156 пройдут обучение в образовательных организациях региона, в том числе в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского и НИКИ детства.

Регион наладил сотрудничество с ведущими медицинскими вузами России, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины и другими. Участники программы получают поддержку во время обучения, а после выпуска — выходят на работу в медорганизацию.

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