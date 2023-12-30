Глава Крыма Аксенов выразил соболезнования из-за трагических событий в Белгороде

Сегодня украинские военные нанесли по Белгороду ряд ударов реактивными снарядами, в результате чего погибли 14 человек и свыше ста пострадали. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с данной ситуацией. Об этом сообщает « Крым 24 ».

По его словам, такому варварскому теракту нет никаких оправданий.

Глава региона подчеркнул, что Крым готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

По его мнению, данный теракт является прямым подтверждением того, что все цели спецоперации должны быть достигнуты, поскольку преступный киевский режим не имеет права на существование.