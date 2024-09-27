Глава Крыма выразил признательность ФСБ за задержание двух украинских шпионов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале выразил признательность Федеральной службе безопасности за задержание двух украинских шпионов и напомнил противникам России о неизбежности наказания за их действия.

«Благодарю сотрудников ФСБ за их профессионализм, быстроту и эффективность. Враги Крыма и России должны осознавать: никто не сможет избежать ответственности», — отметил Аксенов.

По информации ФСБ, в Крыму были арестованы два агента украинских спецслужб.

Первый из них — 45-летний житель Керчи, который передавал информацию о расположении средств ПВО в Керчи, которые являются частью системы обороны Крымского моста, а также сведения о передвижении эшелонов с военной техникой.

Ранее сообщалось, что ФСБ России открыла уголовное производство против двух американских журналистов.