ФСБ возбудила дело против двух журналистов телеканала ABC

ФСБ России сообщила о том, что возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы по статье, касающейся иностранцев — корреспондентов телеканала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также румынского журналиста, автора сайта HotNews Парбу Мирчи.

Дело инициировано по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России. Журналисты подозреваются в осуществлении незаконного пересечения границы РФ на территории Курской области. Спецслужба также отметила, что с 17 августа по аналогичным обвинениям в отношении 12 иностранных журналистов были возбуждены уголовные дела.

Наиболее строгая санкция по статье, связанной с незаконным пересечением государственной границы, предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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