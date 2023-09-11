Глава МИД Франции объяснила провал украинского контрнаступления хорошей подготовкой России

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что пробуксовка украинского контрнаступления связана с тем, что Россия оказалась хорошо к нему подготовлена. Об этом она сказала в эфире телеканала BFMTV.

Она отметила, что Россия воздвигла несколько оборонительных линий, заминировав территорию между ними.

При этом Колонна считает, что Украина еще может добиться успеха на поле боя. Она напомнила, что Франция приняла решение усилить помощь Киеву после визита в Париж украинского главы МИД Дмитрия Кулебы.

Кулеба рассказал, что во время встречи с Эммануэлем Макроном он познакомил французского президента с украинской «формулой мира».