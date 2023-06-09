Глава «Росатома» оценил вероятность «второго Чернобыля» после обстрела Запорожской АЭС

По словам главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, киевский режим не соблюдает принципы, которые были озвучены главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси: так, вчера ария Незалежной обстреляла Запорожскую АЭС четыре раза, два человека пострадали. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что катастрофы, подобной чернобыльской, на этой АЭС не будет.

Лихачев также отметил, что со стороны России главной задачей является обеспечение всей технологической безопасности, учитывая риски, связанные с водохранилищем.

Он пояснил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что после подрыва плотины на Каховской ГЭС украинские власти сообщили, что последствием станут проблемы и у Запорожской АЭС, поскольку вода с Каховской ГЭС выполняла функцию охлаждения ядерных реакторов.