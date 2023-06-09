Глава «Росатома» оценил вероятность «второго Чернобыля» после обстрела Запорожской АЭС
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, киевский режим не соблюдает принципы, которые были озвучены главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси: так, вчера ария Незалежной обстреляла Запорожскую АЭС четыре раза, два человека пострадали. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что катастрофы, подобной чернобыльской, на этой АЭС не будет.
Лихачев также отметил, что со стороны России главной задачей является обеспечение всей технологической безопасности, учитывая риски, связанные с водохранилищем.
Он пояснил, что ситуация находится под контролем.
Напомним, что после подрыва плотины на Каховской ГЭС украинские власти сообщили, что последствием станут проблемы и у Запорожской АЭС, поскольку вода с Каховской ГЭС выполняла функцию охлаждения ядерных реакторов.